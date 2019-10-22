Малиновский забил гол в ворота "Манчестер Сити": видео
Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голом в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Руслан реализовал пенальти.
В середине первого тайма Фернандиньо нарушил правила в штрафной площадке против Иличича. Арбитр указал на пенальти.
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К отметке подошел Малиновский, который мощно пробил в левый от себя угол. Вратарь "горожан" Эдрсон бросился в противоположную сторону.
Это дебютный гол Малиновского за "Аталанту".
Украинский футболист перешел в итальянскую "Аталанту" летом 2019 года. "Аталанта" выкупила контракт украинца у бельгийского клуба "Генк".
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