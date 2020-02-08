Шикарный гол украинца Малиновского принес "Аталанте" тяжелую победу – видео
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил в матче 23-го тура Серии А против "Фиорентины" – 2: 1.
Фиорентина – Аталанта 1:2
Голы: Кьеза, 32 – Сапата, 49, Малиновский, 72
Малиновский вышел на замену на 64-й минуте, а уже на 72-й забил ударом из-за пределов штрафной, сделав счет 2:1.
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Мяч украинца стал победным в матче. Отметим, что это третий гол Руслана за "Аталанту" в Серии А.
После 23 тура "Аталанта" набрала 42 очка и занимает четвёртую строчку в Серии А. "Рома", которая идет пятой, отстает на 3 очка.
Видео гола Малиновского
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