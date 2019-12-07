Малиновский забил сказочный гол за "Аталанту": видео

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился голом в чемпионате Италии. В рамках 15 тура Серии А Руслан забил "Вероне".

На 23 минуте гости сумели открыть счет благодаря голу Ди Кармине. Но хозяева отыгрались ближе к концу тайма. Гол на свой счет записал Малиновский.

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Руслан появился на поле на 28 минуте, заменив Иличича. Украинец быстро отблагодарил тренера за доверие. Руслан забил дебютный гол в Серии А ударом с дальней дистанции.

Видео гола Малиновского

Для Малиновского это второй гол за "Аталанту" в 17-и матчах. Первый мяч украинец провел в Лиге чемпионов в ворота "Манчестер Сити".

Его "Аталанта" сумела дожать "Верону" во втором тайме, одержав победу на последних минутах со счетом 3:2.