Мальме – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" на выезде сыграет матч Лиги Европы против "Мальме". В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению и онлайн.
Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором из них и покажут матч "Мальме" – "Динамо". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.
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Смотреть онлайн матч "Мальме" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.
Текстовую онлайн-трансляцию проведет и сайт Спорт24. Она начнется за час до матча.
Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.
Напомним, матч "Мальме" – "Динамо" состоится в четверг, 28 ноября. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.
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