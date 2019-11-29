"Динамо" уступило "Мальме": 7 голов, удаление и победный гол в компенсированное время – видео

В матче между "Мальме" и "Динамо" в четверг, 28 июня, были забиты аж семь голов. А победитель определился уже в компенсированное арбитром время.

Мальме – Динамо 4:3

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+5, Ракип, 57 – Миколенко, 18, Цыганков, 39, Вербич, 77

Удаление: Сидорчук, 65 (Динамо)

"Динамо" в этом сезоне Лиги Европы уже пропускало на первых минутах встречи. Тогда это было в матче против "Копенгагена" дома. Теперь же против "Мальме" на выезде. После подачи с углового пробил Бергет, Бущан неудачно отбил, и Бенгтссон оказался первым на добивании, отправив мяч за сетку ворот. Была 67-я секунда матча.

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К чести киевлян, они довольно быстро "отошли" от такого шокового начала. Сначала Буяльский мог забивать уже на 4-й минуте, когда получил заброс от Миколенко. Но Далин вовремя сыграл на выходе и поймал мяч. Впоследствии две возможности упустил Вербич. Первый раз он пробросил мяч между защитниками, но еще один соперник заблокировал удар. После этого словенец мог забивать после прострела Цыганкова, но голкипер спас "Мальме".

Не спас Далин, когда забивал Миколенко. Заброс от Буяльского был за спину Вербича, но как раз в ту зону, куда вбегал никем не прикрытый Миколенко. Защитник пробил мощно и под вратарем.

"Динамо" играло довольно грубо. Желтые карточки получили Шепелев, Шабанов и Сидорчук. Это станет ключевым в этом матче. А пока "Динамо" выйдет вперед. На 39-й минуте Кадар отдал пас по флангу, Вербич его пропустил. На фланге его подхватил Буяльский и прострелил в штрафную, откуда Цыганков пробил в касание. Подкат соперника не помешал, как и вратарь.

Видео лучших моментов первого тайма Мальме – Динамо

Все поменялось во втором тайме. Уже через две минуте после возобновления игры хозяева сравняли счет. После розыгрыша штрафного отличился Розенберг. Он удачно замкнул прострел, избежав опеки Цыганкова. Незначительный рикошет от Шабанова, и мяч пролетел над ногой Бущана.

На этом игроки "Мальме" не остановились. На 57-й минуте Ракип вывел свою команду вперед. Он отдал пас на Риекса на фланге и сделал забегание за спину Кендзеры в штрафную. Получив туда мяч, игрок пробил в верхний дальний угол ворот над голкипером.

А на 65-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. При этом в довольно нелепом моменте. Сидорчуку не понравилось, что арбитр не показал желтую карточку сопернику за фол. Сначала он высказал это словесно, а затем изо всех сил пнул мяч. Именно за это он получил вторую желтую карточку, оставив киевлян в меньшинстве.

Но стоит отметить, что "Динамо" было близко к тому, чтобы спасти игру. Как минимум счет команда сравняла. На 77-й минуте гости получили право на штрафной. Цыганков подал со штрафного, и Вербич коленом срезал мяч в ворота соперника.

В конце матча арбитр добавил целых шесть минут. А на пятой из них Розенберг забил победный гол. Он отличился после прострела с фланга. Для Розенберга это последний домашний матч на стадионе "Мальме". Он заканчивает карьеру. Поэтому после игры, в которой он оформил дубль и принес победу своей команде, на него ждало празднование.

"Динамо" проигрывает и пропускает вперед "Мальме". Киевляне теперь только третьи. А в матче против "Лугано" в Киеве сыграют несколько ключевых игроков. Дисквалификации будут отбывать Шабанов, Вербич и Беседин, а также Сидорчук, который был удален в этом матче.