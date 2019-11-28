Мальме – Динамо: анонс на матч Лиги Европы

В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" на выезде сыграет в важном матче Лиги Европы против шведского "Мальме". Первый поединок между командами на НСК "Олимпийский" завершился вничью 1:1. Обо всем самом интересном перед этим матчем читайте в материале Спорт24.

Мальме – Динамо. Главное

Что: матч группового этапа Лиги Европы

Где: стадион "Сведбанк" (Мальме)

Когда: четверг, 28 ноября, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 2", сервис интерактивного цифрового телевидения OLL.TV сайт Спорт24.

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Чем важен этот матч

После четырех сыгранных туров "Динамо" и "Копенгаген" делят первую строчку в группе, набрав по шесть очков. "Мальме" идет следом, имея в своем активе на одно очко меньше, а замыкает квартет швейцарский "Лугано" (2 очка).

Победа в Швеции гарантирует киевлянам выход в плей-офф Лиги Европы. В случае ничьей украинская команда тоже будет иметь хорошие шансы на выход в следующий раунд, но тогда нужно побеждать "Лугано" в последнем матче. И наконец, в случае поражения динамовцы значительно усложнят себе задачу выхода из группы, потому что тогда их судьба будет зависеть от результата матча "Копенгаген" – "Мальме", при условии домашней победы над швейцарцами.

Что известно о Мальме

Чемпионат Швеции завершился и теперь "Мальме" полностью сконцентрировано на Лиге Европы. Шведский клуб потерпел только три поражения и занял второе место в чемпионате Швеции. Отставание от лидера составило всего одно очко.

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"Мальме" чрезвычайно скромный клуб по европейским меркам. Общая стоимость команды составляет всего лишь 19,70 миллиона евро. И несмотря на это в истории команды есть легендарные воспитанники. Речь идет о Златане Ибрагимовиче, которому в городе поставят памятник.

Наиболее опасным футболистом шведов является Маркус Росенберг. В этом сезоне он забил 13 голов. Также защитникам "Динамо" следует "взять на карандаш" Карлоса Странберга, в активе которого 11 результативных ударов. Хорошим пасом обладают Серен Риекс и Арнор Траустасон.

Первый матч

Поединок первого круга между "Динамо" и "Мальме" в Киеве завершился минимальной победой украинской команды, тогда Алексей Михайличенко одержал первую победу после возвращения на тренерский мостик благодаря голу Виталия Буяльского.

Кадровая ситуация

Хозяевам поля из-за травм не помогут два игрока основного состава: защитник Оскар Левицки и нападающий Йо-Инге Бергет. Для другого форварда "Мальме", 37-летнего Маркуса Росенберга поединок с киевлянами станет последним в составе шведской команды в качестве игрока, ведь он завершает карьеру.

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У "Динамо" в лазарете находятся два центрбека Никита Бурда и Денис Попов. Впрочем, есть и положительные новости. Денис Бойко, который находился на больничном с начала октября, вернулся в состав и отправился вместе с командой в Мальме.