Мальме – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" 28 ноября на выезде сыграет матч группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

Мальме – Динамо. Прогноз букмекеров

"Мальме" не оставляет надежд обойти "Динамо" и все же выйти в плей-офф Лиги Европы. Всего одно очко разделяет третье и второе места, поэтому положение киевлян очень шаткое, еще и игра на выезде, где шведская команда всегда готова показать максимум желания и все свои умения. Возможно, это решающее противостояние для команды Михайличенко на групповой стадии Лиги Европы.

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Обслужит матч чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецем. Ему будут помогать судьи на линиях Иво Надворник и Томаш Мокруш. Резервный арбитр – Мирослав Зелинка.

Напомним, что матч Лиги Европы "Мальме" – "Динамо" состоится в четверг, 28 ноября. Начало встречи – в 22:00.

Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом противостояния на бумаге является именно украинская команда. Выездную победу столичного клуба в матче Лиги Европы букмекеры оценили коэффициентом 2,41. Коэффициент на то, что подопечные Алексея Михайличенко победят в один гол – 3,85.

"Динамо" в еврокубках давно не демонстрирует яркого футбола, поэтому "Мальме" будет иметь шанс на успех. Коэффициент на победу шведов – 3. Если же поединок в Киеве завершится в ничью – 3,30.

Прогноз Pari Match

Специалисты Pari Match предлагают угадать, сколько голов будет забито: Тотал матча 0-1 гола – коэффициент 2,85. Если же в игре будет забито 2-3 гола – 2,01. На четыре и больше голов в этой игре букмекеры предлагают коэффициент 4,30.

Предыдущий матч команд: "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы: видео

Противостояние "Динамо" и "Мальме" выглядит достаточно ровным. Следовательно, победу может одержать каждый. Победа киевлян в один мяч или ничья оценена коэффициентом 1,86. Если же будет праздновать победу "Мальме" в один мяч или ничью – коэффициент 1,94.

Прогноз Marathon bet

Специалисты Marathon bet предлагают фанатам угадать, кто отметится голом в этой игре. Коэффициент на мяч лидера "Динамо" Виктора Цыганкова – 3,25. Если же мячом отметится Фран Соль – 3,85.

В "Мальме" эксперты выделяют Маркуса Русенберга. Его гол в ворота "Динамо" букмекеры оценили коэффициентом 3,23. Коэффициент 3,85 на гол Гильермо Молинса.