Мальме – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" играет на выезде матч Лиги Европы против шведского "Мальме". Онлайн-трансляция поединка 28 ноября – на сайте Спорт24.

Матч между "Мальме" и "Динамо" начнется в 22:00. Первая игра между этими командами в Киеве закончилась минимальной победой хозяев. Тогда отличился Буяльский на 84-й минуте.

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Шведский и украинский клубы являются соперниками в борьбе за выход в плей-офф Лиги Европы. У "Динамо" шесть очков, у "Мальме" – на одно меньше. Шесть очков имеет и "Копенгаген", который пока занимает первое место, опережая украинский клуб.

Поэтому в случае победы в этом матче "Динамо" гарантирует себе выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Онлайн-трансляция матча Мальме – Динамо