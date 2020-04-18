"Мало слышал об Усике в США": Редкач назвал самых популярных украинских боксеров за океаном

Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), который проживает и тренируется в США, рассказал, кто из украинских боксеров пользуется популярностью за океаном.

По его словам, в США больше говорят о Сергее Деревянченко, Александре Гвоздике или Василии Ломаченко, чем об Александре Усике.

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Я бы не сказал, что в Штатах много говорят о Саше Усике. Говорят больше о Сергее Деревянченко, так как он провел прекрасный бой с Головкиным. Могу сказать, что он этот бой выиграл, просто есть такое судейство, что не всегда получается то, что хотим. В целом говорят еще о Саше Гвоздике, как о чемпионе, экс-чемпионе мира. Говорят о Ломаченко. Мало слышал об Усике, потому что Саша больше дрался в Европе,

– сказал Редкач.

Александр Усик трижды дрался в США – в 2016-2017 годах украинец провел две защиты титула WBO в тяжелом весе против Табисо Мчуну и Майкла Хантера, а в октябре 2019-го в Чикаго в бою с Чаззом Уизерспуном дебютировал в хэвивейте.

Свой следующий бой украинец проведет в Англии против Дерека Чисоры. Правда, пока их встреча перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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