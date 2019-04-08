Мама футболиста погибла в автокатастрофе, когда ехала на матч сына. Игру сразу остановили

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Давид Вейга
Давид Вейга

Матч молодежных команд "Браги" и "Бенфики" в чемпионате Португалии закончился раньше из-за несчастного случая.. Во время игры оказалось, что в автокатастрофе погибла мать футболиста "Браги" Давида Вейги Сандра Пинто. Она ехала на игру сына.

Вместе с ней находился и ее муж. Он в больнице в критическом состоянии, сообщает издание Jornal de Notícias. Инцидент случился еще в субботу, 6 апреля.

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Место смертельной автокатастрофы

 

Когда тренер "Браги" Артур Хорхе узнал о гибели матери футболиста, он со слезами на глазах попросил арбитра закончить матч раньше. Судья сразу дал финальный свисток, хотя до конца матча оставалось еще 1,5 минуты.

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"Брага" и "Бенфика" уже выразили слова соболезнования Давиду Вейге.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Аварии и ДТП Португалия
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