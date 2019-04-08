Мама футболиста погибла в автокатастрофе, когда ехала на матч сына. Игру сразу остановили

Матч молодежных команд "Браги" и "Бенфики" в чемпионате Португалии закончился раньше из-за несчастного случая.. Во время игры оказалось, что в автокатастрофе погибла мать футболиста "Браги" Давида Вейги Сандра Пинто. Она ехала на игру сына.