Мама Неймара бросила 22-летнего бойфренда: неожиданная причина
Отношения мамы звездного футболиста Неймара ПСЖ с киберспортсменом Тьяго Рамосом не продержались долго. Пара неожиданно рассталась.
Как сообщает O Dia, мама Неймара Надин Гонсалвес рассталась с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.
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Бразильские СМИ сообщают, что пара могла расстаться из-за прошлого Тьяго. В частности, киберспортсмен находился в полигамных отношениях с мужчинами.
Также сообщается, что Рамос встречался с поваром Неймара.
Как отмечается, Тьяго переехал к себе домой 19 апреля. Друзья Тьяго считают, что он и Надин просто отдыхают друг от друга.
Стоит отметить, что Надин Гонсалвес 52 года, тогда как ее бойфренду – 22. Киберспортсмен на 5 лет моложе Неймара.
Что известно о Тьяго Рамосе? Он выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств. Игра очень популярна в Бразилии.
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