Манчестер Юнайтед – Челси: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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Манчестер Юнайтед – Челси: где смотреть онлайн матч 11.08.2019 – АПЛ
Манчестер Юнайтед – Челси смотреть онлайн

"Манчестер Юнайтед" в первом матче АПЛ на своем поле будет принимать "Челси". Игра в воскресенье, 11 августа, будет доступна к просмотру и в Украине.

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Разрешение на показ матчей Английской премьер-лиги в Украине имеет только канал Setanta. О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев) и "Бриз" (Одесса).

Канал Setanta Sports будет доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv и YOUTV.

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Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" состоится в воскресенье, 11 августа. Начало в 18:30.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Манчестер Юнайтед
Источник: 24 канал
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