Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция

В субботу, 7 декабря, "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед" в местном дерби. Онлайн-трансляция матча – в материале Спорт24.

Последние матчи "МанСити": ничья с "Аталантой", поражение от "Ливерпуля", победа над "Челси", ничья с "Шахтером", ничья с "Ньюкаслом", победа над "Бернли". Стабильность на "Этихаде" в этом году не прописана. Многие связывают это не с только с кадровыми проблемами команды (частыми травмами ведущих исполнителей), но и "выгоранием" Гвардиолы.

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В последних двух сезонах "дьяволы" только в одном случае отбирали очки у своего принципиального соперника. В позапрошлом сезоне "МЮ" победил в гостях 3:2, однако уступил "Сити" в родных стенах – 1:2. А вот в прошлом чемпионате оба матча выиграла команда Гвардиолы – 3:1 и 2:0.

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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция

 
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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