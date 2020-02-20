"Ман Сити", несмотря на запрет УЕФА, может выступить в Лиге чемпионов следующего сезона – детали

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" может выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов несмотря на двухлетний запрет от УЕФА.

Как известно, "Манчестер Сити" получил суровое наказание от УЕФА. "Горожане" дисквалифицированы из еврокубков на два сезона и оштрафованы на 30 млн евро за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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"МанСити" сможет избежать дисквалификации на следующий сезон Лиги чемпионов, если клуб обратится с просьбой в Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановить действие бана на время рассмотрения апелляции.

Это бы позволило команде Гвардиолы сыграть в ЛЧ уже в следующем сезоне даже в случае последующего отказа CAS в удовлетворении апелляции. Правда, тогда "горожане" пропустят розыгрыши ЛЧ 2021/22 и 2022/23.

"Манчестер Сити" 10 дней на подачу апелляции с момента получения полного текста решения УЕФА о дисквалификации клуба. Точные планы руководства "горожан" пока неизвестны, но четко ясно одно –резонансное дело только набирает обороты.