"Ман Сити" с неприличным счетом победил в АПЛ, Агуэро установил невероятный рекорд: видео

"Манчестер Сити" в 22 туре чемпионата Англии камня на камне не оставил от "Астон Виллы". "Горожане" на выезде без Александра Зинченко победили с теннисным счетом.

Астон Вилла – Манчестер Сити 1:6

Голы: Эль-Гази, 90+1 (пен) – Марез, 18, 24, Агуэро, 28, 57, 81, Жезус, 45+1

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Героем матча стал аргентинец Серхио Агуэро, который вписал свое имя в историю АПЛ. Кун оформил хет-трик, который стал для аргентинца 12-м в чемпионате Англии, что является рекордом турнира.

Агуэро обошел экс-нападающего "Ньюкасла" Алана Ширера, на счету которого 11 хет-триков.

Также Агуэро вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории лиги – 177 голов. Больше всего забил Ширер – 266 голов.

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Однако Агуэро стал лучшим бомбардиром-легионером. Он обошел француза Тьерри Анри, забившего 175 голов.

Агуэро – единственный в списке топ-5 бомбардиров лиги, который все мячи забил только за один клуб.

Вписал свое имя в истории Давид Сильва, отдавший голевую передачу. Результативный пас стал 90-м для Сильвы в Премьер-лиге. По этому показателю он вышел на 7-е место в истории АПЛ.

Лучшим ассистентом является Райан Гиггз (172 голевых паса).

Благодаря победе "Манчестер Сити" поднялся на вторую строчку АПЛ. Отставание от "Ливерпуля" теперь 14 очков. Кроме того, "мерсисайдцы" имеют игру в запасе.

Астон Вилла – Манчестер Сити видеообзор матча