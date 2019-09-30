Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

В понедельник, 30 сентября, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Арсеналом" в заключительном матче 7 тура английской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

Манчестер Юнайтед – Арсенал прогноз букмекеров

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Команды на данный момент находятся в середине турнирной таблицы. Причем МЮ отстает от "канониров" на 3 очка. Так что победа "красным дьяволам" нужна как никогда. Однако и лондонской команде победа позволит вернуться в зону Лиги чемпионов. Так что болельщиков ждет напряженная игра.

Матч пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", начало – в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз Pari Match

Букмекер оценивает соперников почти на уровне, однако, "Манчестер Юнайтед" все же имеет преимущество за счет домашнего поля. Коэффициент на их победу – 2,46. Победа "Арсенала" оценена в 2,80. Наименее вероятным итогом является ничья – 3,56.

Также специалисты ожидают матч голевым. Коэффициент на "Тотал матча больше 2,0" – лишь 1,35. А вот "Тотал матча меньше 2,0" оценен в 3,20.

Прогноз William Hill

Здесь тоже считают, что у "красных дьяволов" больше шансов победить – 2,45 на их победу. Победа "канониров" оценена в 2,87. Ничья в матче – 3,4.

По мнению букмекера наиболее вероятный счет в матче – 1:1. Поставив на эту ставку, можно обогатиться в 6,50 раз.

Прогноз Marathon bet

Эти букмекеры выставили коэффициент 2,49 на победу МЮ. На победу "Арсенала" они принимают с коэффициентом 2,97. Ничья – 3,54.

Стоит отметить, что больше всего шансов забить имеет Обамеянг – 2,40 на его гол в матче. Далее идет игрок "Манчестер Юнайтед" – Мейсон Гринвуд (2,80).