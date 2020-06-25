Хет-трик Марсьяля принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Шеффилд Юнайтед": видео
"Манчестер Юнайтед" уверенно одержал победу в 31 туре чемпионата Англии. На своем поле "красные дьяволы" разгромили "Шеффилд Юнайтед".
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед 3:0
Голы: Марсьяль, 7, 44, 74
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Хозяева матча очень быстро открыли счет, пишет 24 канал. Рашфорд из пределов штрафной прострелил на Марсьяля, который опередил защитника и пробил мимо голкипера.
"Красные дьяволы" могли удвоить счет. Марсьяль вывел Рашфорд на пустые ворота, но Маркусу помешали попасть защитники "Шеффилда".
В конце тайма Марсьяль таки удвоил преимущество МЮ. Он снова замкнул прострел в штрафную. На этот раз ассистировал Ва-Биссака.
После перерыва футболисты "МЮ" создали шедевр. Марсьяль обыгрался с Рашфордом и вошел в штрафную. Француз элегантно перекинул через голкипера и установил итоговый результат игры – 3:0.
Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" закрепился на 5-й строчке. Отставание от "Челси" составляет всего 2 очка. При этом "Зенит" удерживает 8-е место.
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед видеообзор матча