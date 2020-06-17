17 июня "Манчестер Сити" принимает "Арсенал" в 28 туре английской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция матча – на сайте Спорт24.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, но отставание от "Ливерпуля" катастрофическое. Завоевание золотых медалей мерсисайдцев остается вопросом времени, а подопечным Хосепа Гвардиолы нужно еще удержать вторую строчку от посягательств "Лестера". Да и "Челси" не так уж и далеко.

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А вот у "Арсенала" ситуация практически катастрофическая. "Канониры" занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице и рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон, но это существенные финансовые потери.

Манчестер Сити – Арсенал: онлайн-трансляция