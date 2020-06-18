В среду, 17 июня, "Манчестер Сити" сыграл с "Арсеналом" в рамках 28-го тура АПЛ. Команда Гвардиолы не оставила шансов сопернику.

Манчестер Сити – Арсенал 3:0

Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брюйне, 51 (п), Фоден, 90+1

Удаление: Давид Луис, 49 (Арсенал)

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"Манчестер Сити" уверенно закрепился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. В их активе 57 набранных пунктов. В прошлом туре победили манкунианцев непримиримые земляки из Юнайтед – 0:2.

Лондонская команда застряла в середине турнирной таблице чемпионата на девятой строчке. "Арсеналу" удалось набранных 40 очков. От еврокубковой зоны он отстает на пять очков при матче в запасе. В прошлом туре лондонцы не без труда победили "Вест Хэм" дома – 1:0.

Украинские болельщики не смогли увидеть Александра Зинченко с первых минут встречи. Хосеп Гвардиола оставил украинца на скамейке запасных.

Головная боль Артеты

"Мансити" сразу пошел вперед в первом поединке после возобновления чемпионата. Уже на 4-й минуте опасный штрафной исполнил Де Брюйне – голкипер спас команду и перевел мяч на угловой.

Сначала поединка наставнику лондонцев Артете пришлось вносить коррективы в игру команды. В одном из моментов Джака получил вывих ноги и не смог продолжить игру.

Хозяева поля полностью контролировали ход поединка и пытались выходить в быстрые фланговые атаки.

Посреди первого тайма снова головная боль была у Артеты. Мари получил травму и вынужденно покинул поле.

Несколько полумоментов создали лондонцы, но ничем опасным они не увенчались. Стерлинг сместился с фланга и нанес удар за пределы штрафной – Ленон стал настоящим спасителем команды.

На 39-й минуте встречи настоящая голевой момент создала команда Гвардиолы. Идеальную передачу отдал Де Брюйне и вывел Стерлинга один на один с вратарем – Лено удачно отбил мяч ногой.

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На протяжении всего матча подавляющим преимуществом владели хозяева поля, однако, удачно действовала оборона лондонцев.

В конце первого тайма серьезную ошибку допустил Давид Луис, который вышел вместо травмированного Мари. Бразилец попытался остановить мяч, неудачно сыграв, мяч отлетел к свободному Стерлингу, который спокойно переиграл Лено – 1:0.

Бенефис Давида Луиса

Во втором тайме снова на первых ролях был Давид Луис. Марес ворвался в штрафную и почувствовал на своей спине руки бразильца, мастерски подставился и заработал пенальти. Арбитр удалил защитника лондонцев с поля.

Исполнять пенальти взялся Де Брюйне, который развел мяч и голкипера в разные углы ворот – 2:0.

В меньшинстве лондонцам вообще не клеилась игра, команде Артеты было тяжело выйти из собственной части поля, а "Мансити" же строил конструктивные атаки.

На 67-й минуте Де Брюйне остро пробивал по владениям лондонцев – Лена снова на месте.

Еще в нескольких моментах Лено спас "Арсенал" от разгромного счета. Голкипер лондонцев был единственным светлым пятном в игре команды Артеты.

В конце встречи голкипер Эдерсон неудачно сыграл на выходе и жестко столкнулся с собственным защитником Гарсией. Медики на носилках вынесли 19-летнего испанца с поля.

На 90+1 минуте Агуэро пробил во владения Лено – мяч попал в штангу, но отлетел прямо в ноги Фодену, который в одно касание отправил мяч в ворота соперника – 3:0.

Мощно пробивал Агуэро – мяч попал в ворота с внешней стороны. Итоговый счет матча – 3:0.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Арсенал":