"Манчестер Сити" с Зинченко катком прошелся по "Бернли": видео
"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко провел второй поединок после вынужденной паузы, связанной с карантином. "Горожане" на собственном поле уничтожили "Бернли".
Манчестер Сити – Бернли 5:0
Голы: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (п), Сильва, 51
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Впервые мяч в сетке гостей побывал на 22 минуте, пишет 24 канал. Талантливый Фоден неожиданно выстрелил с дальней позиции и попал точно в нижний угол.
Левый фланг защиты "Бернли" заметно проваливался, и в конце тайма хозяева удвоили преимущество. Марез ворвался в штрафную, обыграл защитников и сильно пробил.
В компенсированное время Марез еще и реализовал пенальти.
Второй тайм был формальностью, но "горожане" не остановились. Четвертый гол в ворота "Бернли" забил Давид Сильва после прострела Бернарду Силвы.
Завершил избиение "Бернли" Фоден, который его и начал. Фил замкнул пас Стерлинга на дальней штанге.
Отметим, что украинец Александр Зинченко отыграл полный матч.
Манчестер Сити – Бернли видеообзор матча