"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – самые эпичные противостояния в истории клубов: видео

История манчестерского дерби чрезвычайно богата на драматические поединки, в которых, в частности, и решалась судьба золотых наград чемпионата Англии.

В последнее время "синий" Манчестер доминирует над "красным", хотя в прошлом сезоне именно МЮ отсрочил чемпионство "горожан".

В 2009 году клубы сыграли один из самых результативных и драматичных поединков. Игра завершилась результативной победой "красных дьяволов" со счетом 4:3.

И в 2011 году "Манчестер Сити" отдал долг соседями. "Горожане" разгромили своего извечного соперника со счетом 1:6. Дубль в той игре оформил одиозный итальянский игрок Марио Балотелли. Празднование итальянца запомнилось тем, что под формой у Марио была надпись "Why always me?".

В сезоне 2011/2012 "Манчестер Юнайтед" стал чемпионом. В шестнадцатом туре "красные дьяволы" вырвали важнейшую победу со счетом 2:3, а решающий гол забил Робин ван Перси.

В сезоне 2013/2014 клубы из Манчестера провели еще один результативный поединок. В 32 туре "красные" праздновали тяжелую победу со счетом 4:2.

Наконец последний драматический поединок между клубами состоялся 7 апреля 2018 года. В этом поединке "Манчестер Сити" мог оформить досрочную победу в чемпионате. После первого тайма подопечные Пепа Гвардиолы выигрывали 2:0, однако во втором тайме "красные дьяволы" ошеломили соперника тремя голами и выиграли поединок.

