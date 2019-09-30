Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть матч АПЛ

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Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть онлайн матч 30 сентября 2019 – АПЛ
Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть

30 сентября "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 7 тура АПЛ примет на домашнем поле "Арсенал". В Украине этот матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Разрешение на показ матчей английской премьер-лиги в Украине есть только у канала Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

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Среди них: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса ). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" состоится в понедельник, 30 сентября. Начало в 22:00. Обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал
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