Манчестер Юнайтед – Арсенал: где смотреть матч АПЛ

30 сентября "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 7 тура АПЛ примет на домашнем поле "Арсенал". В Украине этот матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Разрешение на показ матчей английской премьер-лиги в Украине есть только у канала Setanta. Поэтому посмотреть игру можно будет только онлайн на тех сервисах, которые транслируют этот телеканал онлайн.

Читайте также: Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

Среди них: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса ). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" состоится в понедельник, 30 сентября. Начало в 22:00. Обзор матча – на сайте Спорт24.