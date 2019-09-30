Манчестер Юнайтед – Арсенал: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
Топовый матч 7-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" вынесли на понедельник, 30 сентября. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.
Матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" состоится в понедельник, 30 сентября. Начало встречи в 22:00.
В 6 турах МЮ получил лишь 8 очков. Зато "Арсенал" – 11. Однако среди матчей "канониров" были поединки с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", тогда как "Манчестер Юнайтед" потерял очки с "Кристал Пэлэс", "Вулверхэмптоном" и "Вест Хэмом". Именно за "молотобойцев" в воротах МЮ и отметился Андрей Ярмоленко.
Однако эксперты и букмекеры считают фаворитом противостояния МЮ.
К слову: Манчестер Юнайтед – Арсенал: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии
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Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед – Арсенал