Манчестер Юнайтед – Барселона: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Барселона" сойдутся в бескомпромиссной борьбе в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая игра состоится на "Олд Траффорд". Посмотреть поединок в Украине можно будет онлайн и по телевидению.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:50, сама игра начнется в 22:00.

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Отметим, что в игре будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на телеканале "Футбол 2", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Команды имеют богатую историю противостояний. Последний раз клубы встречались в финалах Лиги чемпионов 2009-го и 2011-го годов. Оба раза сильнее была "Барселона".

Поединок "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" состоится во вторник, 9 апреля. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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