Манчестер Юнайтед – Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" – одни из самых больших грандов европейского футбола. На двоих они получили 8 трофеев Лиги чемпионов. Клубы сойдутся в битве за путевку в полуфинал и букмекеры оценили шансы команд на победу в первом матче.

Обе команды находятся в хорошей форме. "Барселона" практически оформила чемпионство в Примере и сыграет в финале национального Кубка. "Красные дьяволы" продолжают борьбу за самые высокие места в АПЛ уже с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером.

Читайте также: Четвертьфинал Лиги чемпионов: за что МЮ будет мстить "Барселоне", а "Аякс" – "Ювентусу"

Последняя игра между командами состоялась в мае 2011-го года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Это был финал Лиги чемпионов, который команда еще Пепа Гвардиолы прекрасно выиграла 3:1. В 2009 году клубы также играли в финале и тогда тоже были сильнее каталонцы. Очевидно, что МЮ стремится отомстить испанцам.

Фаворит Спорт

"Манчестер Юнайтед" в предыдущем раунде сенсационно выбил ПСЖ, поскольку был полным аутсайдером после первого матча. Англичане дома проиграли 2:0, но сумели отыграться в Париже. В противостоянии с "Барселоной" "красные" вновь андердоги. На их победу коэффициент 3.95. Ничейный результат букмекеры оценили коэффициентом 3.60. Победа "сине-гранатовых" – 1.96.

Pari Match

"Барселона" в предыдущем раунде выбила французский "Лион". Однако на выезде каталонцы сыграли вничью. На то, что очередной матч испанцев завершится ничьей – коэффициент 3.70. На победу же "Барселоны" – 2.03. На успех "Манчестер Юнайтед" – 3.65.

1xbet

Последняя игра между клубами на "Олд Траффорд" состоялась еще 29 апреля 2008 года. МЮ победил 1:0 и вышел в финал, где победил "Челси". На то, что "красные дьяволы" вновь победят "Барселону" дома коэффициент 3.76. На ничейный результат – 3.70. На успех "Барселоны" – 2.07.

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" состоится в среду, 10 апреля. Начало игры, в 22:00. Результат матча читайте на сайте Спорт24.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram