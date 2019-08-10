Манчестер Юнайтед – Челси: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

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Манчестер Юнайтед – Челси: прогноз на матч 10 августа 2019
Манчестер Юнайтед – Челси прогноз букмекеров

Уже в первом туре чемпионата Англии состоится топ-матч – "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Челси". Игра состоится в воскресенье, 11 августа. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Манчестер Юнайтед – Челси прогноз

Обе команды обновились перед сезоном. Также для них это первый официальный матч. Поэтому отдавать предпочтение одному из клубов не стоит. Но на стороне МЮ тот факт, что они играют дома. Зато в "Челси" новый тренер Фрэнк Лэмпард, и неизвестно, готова ли уже команда играть по его идеям.Да и опыта у него мало.

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Поэтому именно "манкунианцы" имеют больше шансов на победу. Но все решит игра.

Прогноз Marathon bet

Их эксперты дают на победу "Манчестер Юнайтед" коэффициент 2,20. На то, что "Челси" победит на выезде – 3,60. Ничья в матче – 3,44.

При этом букмекеры не слишком сомневаются, что в этом матче будут забиты голы. Коэффициент на гол МЮ – 1,26, на гол в исполнении игроков "Челси" – 1,44.

Прогноз PariMatch

Они выставили 2,20 на победу МЮ и 3,60 на победу "Челси". Ничья – 3,30.

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Что касается количества голов в матче, то "тотал матча больше 2,25" – 1,74, а "тотал матча меньше 2,25" – 2,15.

Прогноз Favorit

Взамен Favorit оценил победу "Манчестер Юнайтед" коэффициентом 2,17. Победа же "Челси" те же 3,60. Ничья – 3,30.

Однако здесь не очень уверены, что матч окажется голевым. "Тотал матча больше 2,5" – 1,99, в то время как "тотал матча меньше 2,5" – 1,86.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" состоится в воскресенье, 11 августа. Начало матча – в 18:30. Обзор – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Челси Манчестер Юнайтед
Источник: 24 канал
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