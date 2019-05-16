"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" сыграют "матч легенд" в честь драматического финала 1999-го
Английский "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария" сыграют "матч легенд" в честь 20-летия легендарного финала Лиги чемпионов сезона 1998/1999.
Поединок состоится в воскресенье, 26-го мая, как и финал 1999-го, который состоялся в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
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Матч примет домашний стадион "красных дьяволов" "Олд Траффорд".
"Бавария" уже успела объявить свой состав, в котором ряд легендарных футболистов. В частности, Ханс-Йорг Бутт, Штефан Эффенберг, Мартин Демикелис, Даниель ван Буйтен, Лотар Маттеус, Зе Роберто, Джоване Элбер, Лука Тони, Рой Макай и Ивица Олич.
Как известно, в финале Лиги чемпионов 1998/1999 "Манчестер Юнайтед" победил "Баварию", хотя по ходу матча уступал 1:0. Англичане забили два гола, когда до финального свистка оставались считанные минуты.
В том сезоне "Манчестер Юнайтед" оформил так называемый требл, добавив к победе в Лиге чемпионов Кубок Англии и Премьер-лиги.
По случаю успешного сезона в 1999 году "Манчестер Юнайтед" на новой форме спрятал так называемые "пасхалки". На этой форме на рукаве написано "Treble winners BCN 26.05.1999".