"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили сильнейшего в борьбе за Лигу чемпионов: видео

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Манчестер Юнайтед – Челси видео голов
Манчестер Юнайтед – Челси видео голов

"Манчестер Юнайтед" в рамках 36 тура английской Премьер-лиги расписал дома результативную ничью с "Челси" со счетом 1:1.

Манчестер Юнайтед – Челси 1:1
Голы: Мата, 11 – Алонсо, 43

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Активнее матч начали "красные дьяволы", и их натиск воплотился в забитый мяч. После красивой комбинации полузащитник Хуан Мата забил в пустые ворота "Челси".

"Аристократы" отыгрались перед перерывом – Давид Де Хеа неудачно отбил мяч после дальнего удара Антонио Рюдигера, и Маркос Алонсо сыграл на добивании.

После этого результата "Манчестер Юнайтед" набрал 65 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Что касается "Челси", то они имеют на три балла больше и занимают четвертую позицию. Интересно, что команды провели на поле целых 100 минут.

Видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Челси

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Челси
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