"Манчестер Юнайтед" испытал неожиданное поражение от "Кристал Пэлас": видео

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"Манчестер Юнайтед" испытал неожиданное поражение от "Кристал Пэлас": видео

Главная сенсация третьего тура Английской премьер-лиги произошла на "Олд Траффорд". Там "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграл "Кристал Пэлас".

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 1:2

Голы: Джеймс, 89 – Айю, 32, ван Анхольт, 90+3
Нереализованный пенальти: Рашфорд, 70 (Манчестер Юнайтед)

Хозяева сразу захватили инициативу и зажали "Кристал Пэлас" на их половине поля. Поэтому гости перешли на игру на контратаках. И в один из моментов это принесло результат – Айю получил пас головой, и выйдя один на один на ворота Де Хеа, пробил мимо голкипера.

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На 70-й минуте МЮ получил шанс сравнять счет. Однако Рашфорд неудачно пробил пенальти – мяч после его удара попал в штангу, после чего вылетел за пределы поля.

На 89-й минуте казалось, что "Манчестер Юнайтед" спасет ситуацию, когда Джеймс сравнял счет невероятным ударом в верхний угол ворот. И когда уже шло добавленное арбитром время, ван Анхольт забил победный гол "Кристал Пэлас".

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас

Это поражение не позволило МЮ приблизиться к лидерам турнирной таблицы. "Кристал Пэлас" же засел в середине.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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