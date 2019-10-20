"Ливерпуль" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в игре со скандальным судейством

20 октября в Англии состоялось самое принципиальное противостояние – "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Ливерпуль". Команды разошлись результативным миром.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 1:1

Голы: Решфорд, 36 – Лаллана, 85

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Перед поединком тренеры обеих команд столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. В частности, "красные дьяволы" не могли рассчитывать на Погба, Шоу, Матича, Лингарда, Далота, Байли и других. У "Ливерпуля" отсутствовали Салах и Шакири.

Скандальный гол

Первый опасный момент в игре болельщики на "Олд Траффорд" увидели в середине тайма. Роберто Фирмино потерял отличный шанс забить - он хорошо пробил со средней дистанции в нижний угол ворот. Но, к сожалению для него, Давид Де Хеа сделал фантастический сейв. Хозяева ответили результативно.

Виктор Линделеф грубо сыграл против Ориги и перехватил мяч. "Манчестер Юнайтед" развернул атаку через правый фланг: Джеймс исполнил роскошный пас на Решфорда, который легко переиграл Алиссона. К слову, вратарь "Ливерпуля" впервые вышел на поле после травмы. Главный рефери матча Мартин Аткинсон имел все основания отменить гол, ведь во время зарождения атаки Линделеф таки нарушил правила против Ориги. И арбитр не отменил гол, хотя и просмотрел видеоповтор.

В конце первого тайма "Ливерпуль" сравнял счет. Мане выиграл борьбу в Линделефа и переиграл голкипера. И этот гол Аткинсон отменил (справедливо), ведь Мане сыграл рукой, хоть и не намеренно.

Выстраданный камбэк

После перерыва "Ливерпуль" завладел инициативу: атаку "мерсисайдцев" усилил Алекс Окслейд-Чемберлен и Лаллана. Однако МЮ очень грамотно играл в защите и иногда проводил острые контратаки.

В частности, на 67 минуте Решфорд продемонстрировал отличный дриблинг и завершил атаку опасным ударом. Мяч пролетел у стойки ворот Алиссона.

Атакам "Ливерпуля" не хватало остроты. До 80 минуты подопечные Юргена Клопп нанесли только 2 удара по воротам МЮ и ни одного в створ. У гостей плохо работал контрпрессинг и фланги. Затем игроки "Манчестер Юнайтед" перекусывали атаки гостей далеко от владений Де Хеа.

Зато на 83 минуте остро выстрелил Фред. Бразилец закручивал мяч в дальний верхний угол, но полетел траектории от ворот. Через две минуты гости сравняли счет. Робертсон выполнил прострел с левого фланга, который замкнул Лаллана. Казалось, что Адам мог находиться в офсайде, однако Аткинсон засчитал гол, послушав совет відеопомічників.

В компенсированное время Окслейд-Чемберлен едва не вырвал для "Ливерпуля" победу. Алекс разрядил пушку из-за пределов штрафной, но мяч пролетел возле рамки ворот. Больше моментов не было, поэтому ничья 1:1.

В этом матче "Манчестер Юнайтед" не сумел прервать серию неудач. Это уже четвертая подряд игра в АПЛ, которую "красные дьяволы" не могут выиграть. Зато завершилась серия "Ливерпуля" из восьми побед подряд на старте сезона.