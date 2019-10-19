Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: прогноз и ставки на матч 20 октября 2019
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль прогноз букмекеров

В воскресенье, 20 октября, состоится дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз

Это самое принципиальное противостояние в чемпионате Англии. Для обеих команд оно важнее, чем дерби с соседями по городу.

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Но к этому матчу команды подходят в разных состояниях. "Ливерпуль" – лидер чемпионата, который идет без поражений – восемь побед в восьми матчах. А "Манчестер Юнайтед" никак не может найти свою игру. Это отразилось на результатах команды – "манкунианцы" победили лишь дважды, зато трижды проиграли. Неудивительно, что букмекеры в этой игре отдают предпочтение именно гостям – 1,65-1,75 на победу "Ливерпуля". Вместе с тем победа – МЮ оценена в 4,75-5,25.

Но не стоит забывать, что это чемпионат Англии, где аутсайдер может победить чемпиона на выезде. Поэтому что уже говорить за "Манчестер Юнайтед", который будет играть на родном "Олд Траффорд" против принципиального соперника?

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 20 октября. Начало в 18:30. Онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

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Их эксперты прогнозируют победу "Ливерпуля" с коэффициентом 1,74. Зато победа "Манчестер Юнайтед" – 5,25. Ничья – 4,00.

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Букмекеры ожидают, что обе команды забьют в этом матче – 1,8 на то, что это произойдет и 2,105 что такого не будет. Поэтому ставка на "тотал матча больше 2,5" составляет лишь 1,86, а "тотал матча меньше 2,5" – 2,06.

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У них победа хозяев оценена в 5,10. Победа "Ливерпуля" имеет коэффициент 1,70. Ничья – те же 4,00.

Что касается количества голов, то их может быть 2 или 3. Ставка на это с коэффициентом 2,03. При этом что "индивидуальный тотал больше 1,5 МЮ" до 3,6, в то же время "индивидуальный тотал больше 1,5 Ливерпуль" вдвое меньше – 1,76.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль
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