Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии

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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: прогноз, ставки на матч АПЛ 2018/2019
манчестер Юнайтед – Ливерпуль прогноз букмекеров

На выходных в Англии состоится красное дерби непримиримых соперников – "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль". Для обеих команд игра имеет большое турнирное значение, поэтому болельщики увидят настоящее шоу.

Последняя игра между командами в рамках АПЛ завершилась уверенной победой "Ливерпуля" 3:1. Однако тогда "Манчестер Юнайтед" руководил Жозе Моуринью, который сейчас отдыхает от работы из-за отставки. И до этого матча в "красных дьяволов" была восьмиматчевая беспроигрышная серия в рамках английской Премьер-лиги.

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Сейчас команды преследуют разные цели. Подопечные Юргена Клоппа пытаются удержаться на вершине лиги. В то же время команда Сульшера, который возглавил клуб после поражения "Ливерпулю", не проиграла ни одного матча на внутренней арене: 8 побед и одна ничья. Сейчас "красные" ведут борьбу за топ-4.

Прогноз от Pari Match

Букмекеры этой команды не верят в домашнюю победу "Манчестер Юнайтед". На победу хозяев поля коэффициент 3,15, в то время как на "Ливерпуль" – 2,31. Ничейный результат – 3,50.

Прогноз от Фаворит Спорт

Также букмекеры "Фаворит Спорт" считают лидера турнирной таблицы АПЛ фаворитом противостояния. На победу "Ливерпуля" коэффициент 2,32. Успех подопечных Сульшера букмекеры оценили коэффициентом 3,10, а ничью – 3,50.

Прогноз от Winline

William Hill дает на победу "Манчестер Юнайтед" коэффициент 3,10. Выездную победу "мерсисайдцев" букмекеры оценили коефциентом 2,30. Ничья – 3,53.

Поединок "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" состоится 24 февраля на стадионе "Олд Траффорд". Начало матча, в 16:05. Обзор матча и видео голов – на Спорт24.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Источник: 24 Канал
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