Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

В воскресенье, 20 октября, состоится одно из самых принципиальных дерби в Англии – "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Ливерпуль". Посмотреть его онлайн можно будет на сайте Спорт24.

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"Ливерпуль" в случае победы в этом матче продолжит свою победную серию в этом сезоне АПЛ до 9 игр. И продолжит лидировать в чемпионате, сохранив отрыв от второго "Манчестер Сити" в 8 очков.

Зато даже победа "Манчестер Юнайтед" над принципиальным соперником не позволит "красным дьяволом" приблизиться к зоне еврокубков.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 20 октября. Начало в 18:30.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" доступна для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн", которой они могут воспользоваться, не покидая сайт Спорт24.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль