"Манчестер Юнайтед" отобрал важные очки у "Ливерпуля": видео

"Манчестер Юнайтед" в 27 туре английской Премьер-лиги сумел отобрать очки у "Ливерпуля". Команды разошлись миром на стадионе "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:0

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Противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" – одно из самых принципиальных на "туманном Альбионе". Огня матчу добавляет и турнирное расположение команд, поскольку "Ливерпуль" борется за чемпионство с "Манчестер Сити", а МЮ – за попадание в топ-4.

Первый тайм ознаменовался травмами. Наставник хозяев Уле Гуннар Сульшер вынужден был использовать три замены: травмировались Эррера, Мата и Лингард. Последний, к слову, заменял травмированного Мата, но впоследствии сам получил повреждение. Также проблемы возникли у нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, который пошел отдыхать на 31 минуте.

За 45 минут команды практически не создали угрозу у ворот друг друга. "Ливерпулю" очень не хватало последнего паса. Салаху и Мане удавалось проходить плотную защиту МЮ, однако никто из партнеров не поддерживал нападающих. В свою очередь, "красные дьяволы" решили играть вторым номером и проводили контратаки.

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Действительно опасный момент создали именно подопечные Сульшера. На 40 минуте Лукаку отдал пас-конфетку на Лингарда, однако тот не сумел переиграть Алиссона. Голкипер вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу. Кстати, именно в этом моменте Лингард получил травму. Через 5 минут возможность отличиться имел Лукаку. Крепкий бельгиец продавил Робертсона и головой замкнул навес. Удар оказался не слишком сильным, поэтому Алиссон легко забрал мяч под свой контроль. Первая половина игры завершилась сухой ничьей.

Видео моментов первого тайма матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Во втором тайме команды не отошли от своих планов на игру. На 51 минуте Погба головой опасно замкнул навес со штрафного. Однако француз пребывал в явном офсайде и удар не вошел в общую статистику. "Ливерпуль" ответил аж на 70 минуте. После подачи с углового Вейналдум опасно пробил головой в падении, однако мяч после рикошета полетел мимо ворот.

На 75 минуте мяч таки побывал в сетке ворот "Ливерпуля". Люк Шоу навесил в штрафную на Смоллинга, который сделал прострел. Передачу игрока МЮ замкнул защитник гостей Матип, но линейный арбитр поднял флажок – офсайд.

За весь второй тайм команды нанесли всего шесть ударов на двоих и только одна попытка "Манчестер Юнайтед" пришлась в створ ворот гостей. Поэтому игра завершилась 0:0.

После этого матча "Ливерпуль" вернул себе лидерство в чемпионате. Однако теперь "мерсисайдцы" опережают "Манчестер Сити" всего на одно очко. "Манчестер Юнайтед" из-за победы "Арсенала" в параллельном матче опустился на 5 строчку. "Красные дьяволы" проигрывают "канонирам" тоже одно очко.

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