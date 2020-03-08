Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч АПЛ
8 марта "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити" в рамках 29 тура АПЛ. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.
Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).
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Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.
Поединок "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 8 марта. Начало игры в 18:30.
В этом сезоне для клубов это уже четвертая встреча. В чемпионате Англии игра завершилась неожиданной победой "красных дьяволов" со счетом 2:1. Другая встреча команд состоялась в Кубке английской лиги.
Команды обменялись гостевыми победами и "Манчестер Сити" вышел в финал благодаря победе в двух матчах со счетом 3:2.
Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" читайте на сайте Спорт24.
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