24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч АПЛ

- Читати новину українською

8 марта "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити" в рамках 29 тура АПЛ. Посмотреть матч можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Англии в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

К теме Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити прогноз букмекеров на матч АПЛ

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Поединок "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" состоится в воскресенье, 8 марта. Начало игры в 18:30.

В этом сезоне для клубов это уже четвертая встреча. В чемпионате Англии игра завершилась неожиданной победой "красных дьяволов" со счетом 2:1. Другая встреча команд состоялась в Кубке английской лиги.

Команды обменялись гостевыми победами и "Манчестер Сити" вышел в финал благодаря победе в двух матчах со счетом 3:2.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" читайте на сайте Спорт24.

Солист группы Rammstein покатался на качелях в Припяти: фото
7 марта
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
7 марта 20:38 Сборная Украины по теннису совершила невероятный камбэк в Кубке Дэвиса
Михайло Гема
7 марта 12:19 Об украинской дзюдоистке Дарье Билодид снимут фильм – фото
Софія Кулай
6 марта 12:29 Когда ждать боев украинцев весной 2020: Выхрист, Постол, Усик, Ломаченко и другие
Андрій Тудовші
6 марта 09:29 Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
Юрій Семенюк
5 марта 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук