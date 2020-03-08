"Манчестер Юнайтед" третий раз в сезоне победил "Манчестер Сити" Зинченко: видео

"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в центральном матче 29 тура чемпионата Англии. Единственный гол в матче был забит в первом тайме.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:0

Голы: Марсьяль, 30, Мактоминей, 90+7

В этом сезоне "Манчестер Сити" уже потерял почти все шансы защитить титул чемпиона Англии. Лидирующему "Ливерпулю" осталось выиграть всего три игры, чтобы оформить желанное чемпионство.

"Горожане", удерживая вторую строчку, могут сосредоточиться на других турнирах, в том числе Лиге чемпионов.

Зато у "красных дьяволов" сложнее ситуация. МЮ не входит в топ-4 и рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. До этой игры хозяева проигрывали "Челси", которое на 4-м месте, 6 очков.

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Ход матча

Первый момент в матче был у команды Пепы Гвардиолы. На 10 минуте Рахим Стерлинг заставил Давида де Хеа вступить в игру. Испанец отбил опасный удар, который наносил Рахим.

Стерлинг нашел свободную зону, получил передачу и пробил в направлении правой стойки ворот, однако переиграть голкипера не сумел.

В первом тайме моментов было крайне мало, поскольку гости оборонялись, а "горожане" без успеха "катали" мяч. Все закончилось на 30 минуте, когда Антони Марсьяль открыл счет в игре.

Бруну Фернандеш, который изменил лицо "Манчестер Юнайтед" во второй половине сезона АПЛ, остроумно отдал пас на Марсьяля после штрафного. Португалец перебросил всех игроков, выведя француза лицом к лицу с Эдерсеном.

Антони свою возможность не упустил и вывел хозяев вперед. Француз пробил в ближний угол. Бразильский вратарь гостей не смог спасти свою команду.

Видео гола Марсьяля

Сразу после перерыва гости отыгрались. Агуэро выскочил один на один с вратарем МЮ и метко пробил. Однако рефери отменил взятие ворот из-за микроскопического офсайда у Куна.

На 61 минуте Отаменди был близок, чтобы сравнять счет. Николас классно пробил головой после углового, но мяч пролетел над воротами де Хеа.

Через 9 минут хозяева ответили очень остро. Ван-Биссака со своей половины поля отдал пас на Джеймса, который вошел в штрафную и пробил по воротам Едерсона. Голкипер гостей отбил мяч после мощного удара на угловой.

Убийственную возможность упустил Стерлинг. Рияд Марез совершил отличный прострел с правого фланга, однако Рахим не попал в ворота с близкого расстояния.

Несмотря на финальное нашествие "Манчестер Сити" не смог отыграться. Жирную точку на седьмой компенсированной минуте поставил Мактоминей. Он воспользовался ошибкой Едерсона, который покинул ворота. Игрок МЮ и с дальнего расстояния попал в пустые ворота – 2: 0.

Видео гола Мактоминей

Отметим, что украинец Александр Зинченко отыграл 77 минут. Вместо украинца на поле появился Мэнди.

В этом сезоне для клубов это была четвертая встреча. В чемпионате Англии два матча завершились победой "красных дьяволов".

Другая встреча команд состоялась в Кубке английской лиги. Команды обменялись гостевыми победами и "Манчестер Сити" вышел в финал благодаря победе в двух матчах со счетом 3:2.

Также победа МЮ увеличила шансы "Ливерпуля" выиграть АПЛ уже в марте. "Мерсисайдцам" нужно набрать всего 6 очков.

Турнирная таблица АПЛ