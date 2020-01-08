"Ман Сити" нанес унизительное поражение "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд": видео

"Манчестер Сити" без проблем одолел "Манчестер Юнайтед" в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, который состоялся во вторник, 7 января.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 1:3

Голы: Рашфорд 70 – Б. Силва, 17 Марез, 33, Перейра, 39 (авт.)

В этом матче украинец Александр Зинченко даже не попал в заявку на игру. Но и без него "горожане" справились.

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Три гола в ворота "Манчестер Юнайтед" влетело еще в первом тайме. Сначала отличился Бернарду Силва, нанеся пушечного удара в дальний угол ворот. Следом гол в ворота соперников забил Марез, удачно воспользовавшись пасом и обыграл голкипера в штрафной.

Третий гол в ворота де Хеа влетел от ноги собственного же игрока – после удара де Брюйне голкипер отразил мяч, но как раз на Перейру, который набегал. Вот он и стал автором третьего гола.

Все, что смог МЮ в этом матче – гол престижа от Рашфорда уже во втором тайме.

Теперь команды ожидает ответный матч полуфинала Кубка английской лиги. Он состоится 29 января. Победитель этой пары сыграет с победителем пары "Лестер" – "Астон Вилла".

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити