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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч АПЛ

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В воскресенье, 8 марта, "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Манчестер Сити" в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу в матче.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити прогноз букмекеров 

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Команды на данный момент находятся в верхней части турнирной таблицы. "Манчестер Сити" на 15 пунктов опережает МЮ. До первого места "Манчестер Сити" будет трудно дотянуться, а вот удержать вторую позицию еще нужно будет хорошо постараться. На третьей строчке находится "Лестер", который отстает от второго места на семь очков. "МЮ" же находится на пятой позиции, им в спину уже дышит "Вулверхэмптон", который также как и МЮ имеет в активе 42 пункта. Так что победа "красным дьяволам" нужна как никогда, болельщиков ждет напряженная игра.

Прогноз Parimatch

Букмекеры отдают предпочтение гостям поля. Коэффициент на победу "Манчестер Юнайтед" – 5,00. Победа "Манчестер Сити" оценена в 1,65. На ничью специалисты дают коэффициент 4,30.

На то, что обе команды отличатся в матче, букмекеры дают коэффициент 1,70. "Тотал матча 2-3 гола" оценили в 2,11. Букмекеры прогнозируют то, что в первый гол забьет "Манчестер Сити" с коэффициентом 1,47.

Прогноз William Hill

Здесь тоже считают, что у "Манчестер Сити" больше шансов победить – 1,63, шансы их соперников на победу букмекеры оценили коэффициентом 5,00. Ничью оценили коэффициентом 4,20.

По мнению букмекера наиболее вероятный счет в матче 0:2 в пользу гостей. Поставив на эту ставку, можно обогатиться в 7,50 раз.

Прогноз Marathon bet

Эти букмекеры выставили коэффициент 2,49 на победу МЮ. Победу гостей они оценили с коэффициентом 2,97. Ничья – 3,54.

Стоит отметить, что больше всего шансов забить имеет Серхио Агуэро – 3,80 на его гол в матче. В "Манчестер Юнайтед" – Марсьяль (6,20).

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт АПЛ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Футбол
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