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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на полуфинал Кубка английской лиги

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити прогноз букмекеров / Футбол24

Во вторник, 7 января, состоится дерби – "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Манчестер Сити" в рамках первого матча полуфинала EFL Cup. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Перед матчем в Кубке футбольной лиги (EFL Cup), оба клуба провели встречи в Кубке Англии. И сыграли с различным итоговым результатом. "Манчестер Юнайтед" не сумел на выезде обыграть крепкий "Вулверхэмптон" (ничья 0:0). Поэтому теперь обе команды ожидает второй матч за право сыграть в 1/16 финала Кубка Англии.

Зато "МанСити" без особых проблем разобрался с нижелиговым "Порт Вейл". Здесь особо стоит отметить, что украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе, но не на позиции левого защитника, а в полузащите. И именно он забил первый гол в матче, а сама игра закончилась победой "Манчестер Сити" 4:1.

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И именно победу "МанСити" ожидают букмекеры в матче на "Олд Траффорд". Команда Пепа Гвардиолы сейчас выглядит лучше соперников. Хотя в чемпионате Англии именно МЮ неожиданно нанес поражение конкуренту в дерби, да еще и на их поле.

Но в матче Кубка футбольной лиги шансы МЮ победить оценены в 4,8-5,0. Зато на то, что матч закончится победой гостей – 1,6-1,7. Ничья в матче – 4,2-4,4.


Прогноз букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Стоит отметить, что это полуфинальный матч. Однако на команды будет ожидать и ответная игра. Она запланирована на 29 января. А победитель этого противостояния в финале EFL Cup встретится с победителем пары "Лестер" – "Астон Вилла"

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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