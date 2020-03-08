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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

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8 березня "Манчестер Юнайтед" в дерби принимает "Манчестер Сити" в 29 туре английской Премьер-лиги. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место с отставанием в три очка от четвертого "Челси" и в один балл – от пятого "Вулверхэмптона" и шестого "Шеффилд Юнайтед". "Манчестер Сити" идет на втором месте с отставанием в 25 очков от лидирующего "Ливерпуля" и отрывом в семь баллов от третьего "Лестера".

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"Манчестер Юнайтед" не проигрывает девять матчей подряд во всех турнирах при шести победах. "Сити" выиграл пять предыдущих поединков во всех турнирах с общим счетом 8:2.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: онлайн-трансляция

 

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
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