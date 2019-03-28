"Манчестер Юнайтед" официально назначил главного тренера

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Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / GETTY IMAGES

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер официально назначен главным тренером футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Контракт специалиста с "Манчестер Юнайтед" рассчитан на три года.

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Сульшер возглавил "красных дьяволов" в декабре, заменив португальца Жозе Моуринью.

Под руководство Сульшера "Манчестер Юнайтед" выиграл 14 матчей из 19. Кроме того, клуб из Манчестера пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив ПСЖ.

Сейчас после 30 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 5 место, имея в своем активе 58 очков. Три балла МЮ проигрывает "Тоттенхэму", который идет третьим, и два – "Арсеналу", что на четвертой позиции.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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