"Манчестер Юнайтед" официально назначил главного тренера

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер официально назначен главным тренером футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Контракт специалиста с "Манчестер Юнайтед" рассчитан на три года.

Читайте также: "Реал" спутал карты всем топ-клубам Европы, виной всему Зидан

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager. — Manchester United (@ManUtd) 28 марта 2019 г.

Сульшер возглавил "красных дьяволов" в декабре, заменив португальца Жозе Моуринью.

Под руководство Сульшера "Манчестер Юнайтед" выиграл 14 матчей из 19. Кроме того, клуб из Манчестера пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив ПСЖ.

Сейчас после 30 туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 5 место, имея в своем активе 58 очков. Три балла МЮ проигрывает "Тоттенхэму", который идет третьим, и два – "Арсеналу", что на четвертой позиции.

Подписывайся на наш Twitter и Telegram