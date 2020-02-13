"Манчестер Юнайтед" отказался жить в отеле, где перед тем проживала китайская команда

Вспышка коронавируса в Китае может привести к новой формы расизма, когда все, что связано с этой страной, будут избегать. Именно так делает "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" решил отправиться на сборы в Испанию, пока в Англии непогода из-за штормов и ураганов (там даже пришлось перенести часть матчей, среди которых и "украинское дерби" Манчестер Сити" – "Вест Хэм").

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Команда направилась в Марбелье, где планировала поселиться в отеле Westin La Quinta Golf Resort and Spa в Бенаависе. И когда руководство клуба узнало, что перед ними в этом отеле проживала китайская команда "Далянь Ифан", то отказалось от этого расположения, пишет Daily Mail. При этом клуб поселился в отеле Kempinski.

Издание отмечает, что причиной таких изменений стало опасение в "Манчестер Юнайтед" заразиться коронавирусом. При этом в клубе заявили, что они всегда выбирают самые лучшие места для проживания с точки зрения расположения, удобства и безопасности. Однако почему решили внезапно сменить отель – так и не объяснили.

Это не первый случай, который связан с "Манчестер Юнайтед" и коронавирусом. Клуб поместил в карантин на две недели игрока Одиона Игало, который перешел в МЮ из китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Футболист пока не проводил тренировки на базе клуба в Ковингтоне, а также не отправился с клубом на сбор в Испанию.

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Что известно о вспышке коронавируса из Китая

По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Первый смертельный случай от коронавируса произошел 11 января.

Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 5 542 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем и озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

Коронавирус 2019-nCoV подтвердили у двух украинцев. Они являются членами экипажа судна "Diamond Princess", который отправили на карантин у берегов Японии. Всего на борту находятся 3700 человек из 56 стран мира, среди которых 25 украинцев. 9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще о более 100 человек, которых госпитализировали из-за болезни коронавирусом, в том числе двух украинцев. Следовательно, количество инфицированных на борту судна – 218 человек.



Мифы но правда о коронавирусе (инфографика: 24 канал)