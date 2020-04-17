24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

"Манчестер Юнайтед" подсветил стадион в честь медиков, которые борются с COVID-19: фото

- Читати новину українською
"Манчестер Юнайтед" подсветил стадион в поддержку медиков / facebook.com/manchesterunited

Легендарный английский клуб "Манчестер Юнайтед" поддержал медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса.

Футбольный клуб подсветил стадион "Олд Траффорд" синим цветом. Это цвет Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Кстати Легендарный стадион в Харькове может стать госпиталем для больных коронавирусом

На входе к стадиону надпись Manchester United также обыграли для поддержки. Среди букв подсветили N, H и S – а также United, то есть NHS United.

В Британии на три недели продлили карантин. Там подтверждены 104 148 случаев заражения COVID-19. Уже умерли более 14 тысяч человек.

"Манчестер Юнайтед" активно помогает в борьбе с пандемией. Самый титулованный клуб туманного Альбиона предложил "Олд Траффорд", чтобы помочь нуждающимся.

Также "красные" отправили 16 автомобилей из своего фонда для доставки медикаментов в местные больницы.

"Олд Траффорд" также может быть открыт как центр донорства крови.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Спорта Манчестер Юнайтед Великобритания Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:35 Умер чемпион мира по футболу Хантер: причина смерти
Михайло Гема
сегодня 10:57 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
16 апреля 17:06 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
16 апреля 12:57 Сборную Украины по биатлону возглавит успешный иностранный тренер
Михайло Гема
16 апреля 11:52 Украинская теннисистка Ястремская стала героиней мультфильма о борьбе с коронавирусом: видео
Юрій Семенюк

Новости
Больше новостей