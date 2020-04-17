"Манчестер Юнайтед" подсветил стадион в честь медиков, которые борются с COVID-19: фото
Легендарный английский клуб "Манчестер Юнайтед" поддержал медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса.
Футбольный клуб подсветил стадион "Олд Траффорд" синим цветом. Это цвет Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
Кстати Легендарный стадион в Харькове может стать госпиталем для больных коронавирусом
На входе к стадиону надпись Manchester United также обыграли для поддержки. Среди букв подсветили N, H и S – а также United, то есть NHS United.
В Британии на три недели продлили карантин. Там подтверждены 104 148 случаев заражения COVID-19. Уже умерли более 14 тысяч человек.
"Манчестер Юнайтед" активно помогает в борьбе с пандемией. Самый титулованный клуб туманного Альбиона предложил "Олд Траффорд", чтобы помочь нуждающимся.
Также "красные" отправили 16 автомобилей из своего фонда для доставки медикаментов в местные больницы.
"Олд Траффорд" также может быть открыт как центр донорства крови.
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