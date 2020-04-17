"Манчестер Юнайтед" подсветил стадион в честь медиков, которые борются с COVID-19: фото

Легендарный английский клуб "Манчестер Юнайтед" поддержал медицинских работников в борьбе с пандемией коронавируса.

Футбольный клуб подсветил стадион "Олд Траффорд" синим цветом. Это цвет Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Кстати Легендарный стадион в Харькове может стать госпиталем для больных коронавирусом

На входе к стадиону надпись Manchester United также обыграли для поддержки. Среди букв подсветили N, H и S – а также United, то есть NHS United.

Old Trafford lights up blue in support of the NHS.



Whilst also changing the “Manchester United” letters to “NHS United.”



Class @ManUtd.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/5smKJuyYRQ — S P O R F (At ) (@Sporf) April 16, 2020

В Британии на три недели продлили карантин. Там подтверждены 104 148 случаев заражения COVID-19. Уже умерли более 14 тысяч человек.

"Манчестер Юнайтед" активно помогает в борьбе с пандемией. Самый титулованный клуб туманного Альбиона предложил "Олд Траффорд", чтобы помочь нуждающимся.

Также "красные" отправили 16 автомобилей из своего фонда для доставки медикаментов в местные больницы.

"Олд Траффорд" также может быть открыт как центр донорства крови.

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