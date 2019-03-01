"Манчестер Юнайтед" окончательно определился с главным тренером

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Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / ФК "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" готов по окончании сезона утвердить Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

Как сообщает авторитетное издание ESPN, других кандидатов клуб не рассматривает.

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Сначала планировалось, что норвежец будет возглавлять команду до конца сезона, после чего будет приглашен более именитый наставник. Однако, несмотря на результаты, руководство "манкунианцев" не контактировало ни с одним из тренеров, а Сульшер является единственным кандидатом на должность полноценного наставника команды.

К слову, под руководством 46-летнего специалиста МЮ одержали 13 побед, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре, когда сменил Жозе Моуриньо и был назначен исполняющим обязанности тренера.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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