"Манчестер Юнайтед" окончательно определился с главным тренером

"Манчестер Юнайтед" готов по окончании сезона утвердить Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

Как сообщает авторитетное издание ESPN, других кандидатов клуб не рассматривает.

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Сначала планировалось, что норвежец будет возглавлять команду до конца сезона, после чего будет приглашен более именитый наставник. Однако, несмотря на результаты, руководство "манкунианцев" не контактировало ни с одним из тренеров, а Сульшер является единственным кандидатом на должность полноценного наставника команды.

К слову, под руководством 46-летнего специалиста МЮ одержали 13 побед, дважды сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре, когда сменил Жозе Моуриньо и был назначен исполняющим обязанности тренера.

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