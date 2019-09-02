"Манчестер Юнайтед" продал защитника сборной Италии середняку Серии А

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Маттео Дармиан
Маттео Дармиан

"Манчестер Юнайтед" решил провести чистку рядов. Уже второй защитник "красных дьяволов" перешел в итальянский чемпионат.

"Парма" на официальном сайте объявила о подписании соглашения с Маттео Дармианом. Контракт с защитником подписан на четыре года – до июня 2023 года.

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Во сколько обошелся трансфер, стороны не сообщают. Однако на сайте Transfermarkt указана сумма лишь в 1,5 миллиона евро. При этом летом 2015 года правый защитник перешел в МЮ из итальянского "Торино" за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дармина сыграл лишь 6 матчей в АПЛ. Часть сезона игрок пропустил из-за травмы.

Стоит напомнить, что Дармиан стал вторым игроком, который перешел из" Манчестер Юнайтед " в итальянский чемпионат. Перед тем в аренду в "Рому" отправился Крис Смоллинг.

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Теги: Трансферы Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
Источник: 24 канал
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