Мбаппе и компания нанесли первое поражение "Манчестер Юнайтед" Сульшера: видео

Французский ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов победил английский "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Поражение стало первым для "красных дьяволов" под руководством норвежского тренера Уле Гуннара Сульшера.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ 0:2

Голы: Кимпембе, 53, Мбаппе, 60

Удаление: Погба, 89 (Манчестер Юнайтед)

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Первая половина игры прошла в бескомпромиссной борьбе. Обе команды сделали ставку на то, чтобы сохранить свои ворота нетронутыми. Следовательно, это повлекло большое количество тактических фолов и грубых нарушений в центре поля. Без внимания нарушителей не оставил главный арбитр матча Даниэле Орсато, который 5 раз вытягивал из своего кармана горчичник.

На старте матча команды обменялись дальними ударами. На шестой минуте проверил реакцию Давида де Хеа аргентинец Анхель Ди Мария. Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" с рабочей левой ноги пробил издали, но мяч закрутился в сторону от ворот. В ответ Решфорд пробил с острого угла и заставил вратаря ПСЖ Буффона перевести мяч на угловой.

Наиболее опасный момент в первой половине игры создали именно гости. На 28 минуте трехходовка парижан едва не закончилась голом. Марко Вератти отдал на Дракслера, который в одно касание отпасовал Мбаппе. Однако 20-летний француз неудачно распорядился мячом.

В конце тайма Уле Гуннару Сульшеру еще и пришлось делать вынужденную замену. Травмы получил Джесси Лингард, который дернул мышцу бедра. Вместо него на поле вышел Алексис Санчес. После перерыва Хуан Мата заменил Антони Марсьяля. Француз также получил повреждение.

После перерыва первую действительно опасную возможность создали именно футболисты ПСЖ. Дракслер отдал передачу на Дани Алвеса, который идеально отпасовал на Мбаппе. Нападающий пробил головой, но де Хеа отбил мяч на угловой. Как стало понятно за несколько секунд, испанский голкипер только отсрочил гол. Ди Мария выполнил навес и защитник Кімпембе вогнал мяч в сетку – 0:1.

Гол очень вдохновил парижан и уже следующая атака едва не завершилась голом. Дани Алвес пробивал из-за пределов штрафной и после рикошета мяч едва во второй раз не залетел в ворота де Хеа. И уже на 60 минуте Ди Мария заставил руководство "Манчестер Юнайтед" жалеть, что они в свое время отпустили его. Аргентинец отдал идеальную передачу на Мбаппе, который удвоил преимущество ПСЖ.

На 63 минуте Мбаппе мог похоронить хозяев. Выйдя один на один с де Хеа, француз не сумел перебросить испанского голкипера.

ПСЖ несколько остановился после того, как достиг нужного результата. Поэтому именно "Манчестер Юнайтед" перехватил инициативу. Однако парижане удачно заперлись в своей штрафной и играли на контратаках. Подопечным Сульшера так и не удалось создать реальную угрозу воротам Буфонна – закономерное поражение 0:2.

В конце игры хозяева потеряли важного игрока перед ответным матчем. Арбитр удалил Поля Погба за грубую игру. Таким образом хавбек пропустит ответный матч, который состоится 6 марта в Париже.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – ПСЖ

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