"Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд": дебютный гол Фернандеша и красавец-гол Марсьяля – видео

"Манчестер Юнайтед" не проиграет шесть матчей подряд – четыре победы и две ничьи. Последний матч – разгром дома "Уотфорда".

Манчестер Юнайтед – Уотфорд 3:0

Голы: Фернандеш, 42 (пен), Марсьяль, 58, Гринвуд, 75

Матч первого круга между этими командами закончился сенсационной победой "Уотфорда". Тогда вратарь МЮ Давид де Хеа пропустил курьезный гол. Но на этот раз "манкунианцы" взяли реванш сполна.

Хотя именно "Уотфорд" мог первым забивать. Но де Хеа в этот раз справился с ударом Дукуре. Ответил на это "Манчестер Юнайтед" только перед перерывом. Бруну Фернандеш получил пас на ход, но был сбит в штрафной Фостером. Арбитр назначил пенальти. Сам португалец и реализовал удар с 11-метровой отметки. Для Фернандеша – это дебютный гол за МЮ.

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Во втором тайме "Уотфорду" удалось забить гол в ворота. Однако после просмотра видеоповтора взятие ворот не засчитали – была игра рукой Доусона при подаче с углового.

Особенно красивым стал гол Марсьяля на 58-й минуте. Получив пас на ход, форвард пробил из острого угла, но Фостер сумел отбить мяч. И тот снова отлетел к игроку МЮ. И находясь в окружении сразу четырех соперников, Марсьяль сумел найти возможность пробить.

Дополнил разгром Гринвуд, который подхватил мяч еще на своей половине поля, дошел с ним до чужой штрафной, отдал пас на Фернандеша и получил обратно мяч, после чего мощно пробил под перекладину.

Забить гол престижа мог Делофеу, однако мяч после его удара попал в крестовину ворот.

Смотрите видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Уотфорд

"Манчестер Юнайтед" побеждает и поднимается на пятое место в АПЛ. Несмотря на дисквалификацию "Манчестер Сити", это может дать возможность сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона. Правда "Тоттенхэм" и "Шеффилд Юнайтед", которые занимают шестое и седьмое места, отстают всего лишь на одно очко. А восьмой "Вулверхэмптон" – на два.