"Манчестер Юнайтед" с неприличным счетом проиграл "Эвертону": видео

"Манчестер Юнайтед" разгромно уступил "Эвертону" в рамках 35-го тура чемпионата Англии. "Красные дьяволы" пропустили аж четыре гола от "ирисок".

Эвертон – Манчестер Юнайтед 4:0

Голы: Ришарльсон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, Уолкотт, 64

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"Манчестер Юнайтед" на неделе вылетел из Лиги чемпионов, разгромно уступив "Барселоне". Никак не лучше дела "красных дьяволов" в чемпионате Англии. Подопечные Сульшера неожиданно уступили "Эвертону" с разгромным счетом.

Уже на 13 минуте одна из первых атак "ирисок" стала результативной. Эффектный гол на свой счет записал бразилец Ришарльсон. Плохими дела МЮ стали на 28 минуте. Исландец Сигурдссон не встретил сопротивления в центре поля и, пробежав несколько метров с мячом, пробил издалека. Де Хеа не сумел отбить мяч – 2:0. В первом тайме гости не нанесли ни одного удара по воротам "Эвертона".

Эвертон – Манчестер Юнайтед – видео лучших моментов

После перерыва ситуация не изменилась. "Эвертон" продолжал доминировать. На 56 минуте после углового отличиться удалось Диню. Бывший игрок "Барселоны" мощным ударом издалека не оставил шансов Де Хеа. Сделал же счет неприличным Уолкотт. Экс-футболист "Арсенала" обвел Де Хеа, выйдя из тем лицом к лицу – 4:0.

Во втором тайме гостям также не удалось создать хотя бы один опасный момент у ворот Пикфорда. За все таймы игроки МЮ нанесли только один удар в створ ворот. Таким образом, "ириски" уверенно победили со счетом 4:0.

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" уже пропустил 48 голов – это клубный антирекорд. Ранее МЮ пропускал по 45 мячей в Премьер-лиге в сезонах-1999/00 и 2001/02. Сейчас "красные дьяволы" на 6 месте в турнирной таблице и в этом сезоне больше не ведут борьбу ни за один титул.

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