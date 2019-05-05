"Манчестер Юнайтед" сенсационно ни победил "Хаддерсфилд" и остался без Лиги чемпионов: видео

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Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед: результат матча и видео голов
Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед: результат матча и видео голов / twitter.com/manutd

"Манчестер Юнайтед" в 37-ом туре чемпионата Англии не сумел победить "Хаддерсфилд", который уже вылетел из АПЛ, и официально остался без Лиги чемпионов на следующий сезон.

Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Мбенза, 60 – Мактоминай, 8

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Выездной поединок для "красных дьяволов" начался достаточно позитивно. Уже на восьмой минуте Мактоминай вывел гостей вперед. Однако ранний гол оказался единственным для МЮ в этом матче. На протяжении почти всего первого тайма команды не создавали опасные моменты у ворот друг друга. Только на 39 минуте Карлан Грант заставил вступить в игру Давида Де Хеа, который спас партнеров. Гости ответили ударом Погба в перекладину.

Во втором тайме "Хаддерсфилд" сумел сравнять счет. Лоссль нашел своей передачей в штрафной Мбенза, который с близкого расстояния отметился забитым мячом. В середине тайма "Манчестер Юнайтед" должен был забить второй гол. Сначала свой шанс не использовал Джонс, а впоследствии и Решфорд.

В конце поединка клуб обменялись еще по одному опасному шанса забить. Сначала Погба снова пробил в перекладину, а затем Грант заставил демонстрировать все свои умения Де Хеа.

До завершения игры комнады больше голов не забивали и разошлись миром. Для "Хаддерсфилда" матч не имел принципиального значения, поскольку клуб досрочно покинул АПЛ. В свою очередь "Манчестер Юнайтед" набрал 66 очков и потерял всякие шансы попасть в топ-4,  что дает право играть в Лиге чемпионов.

"Красные дьяволы" проигрывают "Тоттенхэму" четыре очка и никак не догонят "шпор".

Хаддерсфилд – Манчестер Юнайтед – видеообзор матча

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Манчестер Юнайтед
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