Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

В среду, 4 декабря, португальский наставник Жозе Моуринью вернется на "Олд Траффорд". Со своим "Тоттенхэмом" Моуринью будет будет противостоять "Манчестер Юнайтед". Букмекеры оценили, у какой команды больше шансов одержать победу.

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: прогноз

Под руководством Жозе Моуринью "Тоттенхэм" сумел выиграть два подряд поединка в АПЛ. Это позволило "шпорам" подняться в верхнюю часть таблицы. Впрочем, подопечные Жозе пропустили аж 6 голов за эти матчи.

А "красные дьяволы" никак не могут найти свою игру. В частности, в последней игре "Манчестер Юнайтед" не сумел переиграть "Астон Виллу". После 14 туров МЮ находится только на 14-й позиции.

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Прогноз Фаворит Спорт

Букмекеры не могут определить абсолютного фаворита матча. Все же небольшое преимущество в "Фаворит Спорт" отдают гостям из северного Лондона. На победу "Тоттенхэма" коэффициент 2,63.

Победу подопечных Уле Гуннара Сульшер специалисты оценили коэффициентом 2,67. А вот ничья в поединке оценена коэффициентом 3,35.

Прогноз Pari Match

Последняя встреча команда на "Олд Траффорд" завершилась разгромной победой "Тоттенхэма" со счетом 3:0. Что интересно, тогда "красных" возглавлял нынешний наставник "шпор" Жозе Моуринью. Коэффициент на то, что "Тоттенхэм" сможет одержать победу и ТВ 2.5 – 4,10.

Очевидно, что игроки из Манчестера не забыли о горьком домашнем поражении и попытаются взять реванш на своем поле. Победа "красных дьяволов" и ТВ 2.5 – коэффициент 3,95.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet болельщикам футбола предлагают угадать, кто из футболистов отметится голом в матче. Лучшим форвардом "Манчестер Юнайтед" является Маркус Рашфорд, который успел забить 7 голов. Его мяч в ворота "шпор" оценен коэффициентом 2,5.

В "Тоттенхэме" в рамках чемпионата Англии больше забил Гарри Кейн – 7 голов. Коэффициент на то, что Кейн сможет огорчить "красных дьяволов" голом – 2,2.

Матч 15 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится в среду, 4 декабря. Начало игры в 21:30.